Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a San Giovanni la Punta si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 69%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’apparizione di nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,3 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 51%. Questo permetterà di godere di momenti di sole, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature rimarranno stabili attorno ai 24°C. La presenza di nubi sparse non porterà a precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità si attesterà intorno al 58%, mantenendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 21°C. Le condizioni di umidità aumenteranno nuovamente, raggiungendo il 65%. Il vento, che si manterrà costante, potrà generare una leggera sensazione di freschezza, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni la Punta indicano un Martedì con un inizio nuvoloso, un miglioramento temporaneo nella mattina, seguito da un ritorno a condizioni più grigie nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo questo periodo autunnale piuttosto gradevole. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione nelle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 2.7 S max 4.5 Ostro 66 % 1018 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 5.1 SO max 5.9 Libeccio 70 % 1018 hPa 7 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 6.7 SO max 8.9 Libeccio 61 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 9.9 S max 14.1 Ostro 50 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 11.5 SSE max 18.4 Scirocco 53 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° Assenti 10.3 SSO max 18.6 Libeccio 59 % 1016 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 9 SSO max 12.8 Libeccio 65 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 12.6 OSO max 23.8 Libeccio 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:28

