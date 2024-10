Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sanremo di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Le condizioni di umidità e la copertura nuvolosa varieranno nel corso della giornata, influenzando la percezione del clima.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La mattina seguirà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 17,8°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima piacevole, con umidità che si aggirerà attorno al 66%.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di circa 17,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,8 km/h. Nonostante la presenza di nubi, non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

Con l’arrivo della sera, il clima cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, che inizieranno intorno alle 21:00 e continueranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 65%, e l’umidità salirà al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sanremo nei prossimi giorni mostrano un alternarsi di condizioni serene e piovose. Dopo il maltempo previsto per la sera di Sabato, si prevede un miglioramento per Domenica, con cieli più sereni e temperature che torneranno a salire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.5° perc. +14.9° prob. 3 % 6 N max 5.9 Tramontana 68 % 1012 hPa 3 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 8.6 N max 7.3 Tramontana 67 % 1012 hPa 6 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 9.2 NNE max 7.6 Grecale 66 % 1013 hPa 9 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 5.3 SE max 4.9 Scirocco 64 % 1014 hPa 12 poche nuvole +17.6° perc. +17.2° Assenti 10.7 S max 9.8 Ostro 66 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.5° perc. +17° prob. 8 % 10.8 SO max 12.2 Libeccio 68 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 12 % 17.8 O max 18.3 Ponente 74 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.17 mm 15.5 O max 17.5 Ponente 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:57

