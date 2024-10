Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Sant’Agata Feltria si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno intorno ai 14°C e 18°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con una percentuale che varierà dal 55% al 90% nel corso della giornata. I venti soffieranno da sud-sud ovest, con intensità che raggiungerà i 20 km/h e raffiche fino a 48 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a 17°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si registrerà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che porteranno a una diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 17°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non trascurabile, con valori che raggiungeranno il 12%.

Nel corso della sera, le condizioni meteo torneranno a stabilizzarsi, con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 14°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 82% e il 91%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di piogge leggere e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto nel pomeriggio, quando le precipitazioni potrebbero manifestarsi. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in aumento, mentre dopodomani si assisterà a un ritorno di condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 44 % 12.5 SSO max 26.9 Libeccio 93 % 1007 hPa 3 nubi sparse +12.9° perc. +12.7° prob. 9 % 14.1 SSO max 38.7 Libeccio 92 % 1006 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 5 % 16.6 SO max 41.5 Libeccio 87 % 1008 hPa 9 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 20.2 SO max 48.6 Libeccio 73 % 1009 hPa 12 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 17.9 SSO max 31.5 Libeccio 66 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.11 mm 14.6 S max 30.9 Ostro 79 % 1008 hPa 18 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° prob. 9 % 11.9 SSO max 24.2 Libeccio 91 % 1008 hPa 21 nubi sparse +14.3° perc. +14° Assenti 16.3 SSO max 43.1 Libeccio 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:32

