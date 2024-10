Previsioni Meteo Sardegna: tregua dopo il diluvio, l’isola è fuori dall’incubo

MeteoWeb

Per lunedì 28 ottobre, le previsioni meteo per la Sardegna indicano un atteso miglioramento delle condizioni atmosferiche, favorito dall’arrivo di un’area di alta pressione che dovrebbe stabilizzare la situazione. Dopo le intense precipitazioni che nei giorni scorsi hanno causato gravi danni e disagi, si prospetta una graduale riduzione dell’instabilità atmosferica su gran parte dell’isola.

Situazione meteo generale

Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso su tutta la regione, con possibilità di schiarite più frequenti nelle zone settentrionali e centrali. La probabilità di precipitazioni è in netto calo rispetto alle giornate precedenti; tuttavia, deboli piogge isolate o qualche rovescio occasionale potrebbero ancora verificarsi, soprattutto nei settori orientali e meridionali della Sardegna. Le aree più esposte potrebbero dunque sperimentare residui fenomeni temporaleschi, sebbene di minore intensità rispetto a quelli recenti.

Temperature e ventilazione

Le temperature massime sono attese in lieve rialzo, segnando un ritorno a valori più miti rispetto ai giorni passati. I venti soffieranno prevalentemente deboli, con rinforzi locali possibili, specialmente lungo le coste e nelle aree più esposte. Questa moderazione dei venti contribuirà a rendere l’atmosfera più stabile e confortevole, seppur con qualche isolata intensificazione.

Condizioni del mare

I mari intorno alla Sardegna rimarranno generalmente mossi, ma è previsto un graduale calo del moto ondoso man mano che le condizioni meteo si stabilizzano. La navigazione potrebbe risultare più agevole nei prossimi giorni, anche se si raccomanda prudenza per chi intende avventurarsi in mare, in particolare nelle aree dove il mare è stato molto mosso di recente.

Riepilogo per le aree specifiche

Nelle zone settentrionali e centrali si prevedono maggiori aperture del cielo, con un ritorno graduale alla normalità. Tuttavia, nelle zone meridionali ed orientali dell’isola permarrà una certa variabilità, e potrebbero verificarsi ancora brevi e isolati fenomeni di maltempo.

Raccomandazioni per la popolazione

Nonostante il miglioramento atteso, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione di mantenere un alto livello di attenzione, specialmente nelle aree che sono state colpite da allagamenti e esondazioni. È opportuno monitorare gli aggiornamenti meteo e seguire eventuali avvisi della Protezione Civile, data la natura imprevedibile delle condizioni residue.

Con l’arrivo dell’alta pressione, lunedì 28 ottobre dovrebbe segnare l’inizio di una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, permettendo alla Sardegna di lasciarsi alle spalle questa intensa fase di maltempo e di riprendere gradualmente le normali attività.

