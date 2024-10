Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con ampie zone di sereno. Nel pomeriggio, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, ma le temperature rimarranno gradevoli.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +18,5°C e un’umidità del 70%. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 2,7 km/h da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +17,8°C alle 03:00, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00, il termometro segnerà +19,5°C, e proseguirà a salire fino a raggiungere +24,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, attestandosi attorno al 48%. I venti saranno leggeri, con intensità che varierà tra 1,2 km/h e 8,3 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a stabilizzarsi intorno ai 22,9°C alle 15:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%. Non si prevedono precipitazioni significative, e i venti rimarranno deboli.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Alle 19:00, la temperatura sarà di +20,6°C con un’umidità del 64%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 2.7 NNO max 3.2 Maestrale 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 2 NE max 2.3 Grecale 73 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 2.9 ENE max 3.6 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 2.8 SO max 2.4 Libeccio 53 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 8.3 OSO max 7.9 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 6.3 SO max 6 Libeccio 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 2.4 O max 4.6 Ponente 63 % 1019 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 1 OSO max 2.6 Libeccio 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:18

