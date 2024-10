Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Sarno si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. La copertura nuvolosa sarà moderata, oscillando tra il 50% e il 76%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni nordiche e orientali, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 2,1 km/h.

Nella mattina, ci si aspetta un aumento della temperatura, che raggiungerà i 26,3°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a momenti di cielo sereno e poche nuvole. L’umidità si manterrà attorno al 44%, rendendo l’aria piuttosto confortevole. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supereranno i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma senza portare precipitazioni. L’umidità salirà fino al 57%, mentre i venti rimarranno deboli, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’atmosfera più fresca.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Le nuvole rimarranno presenti, con una copertura che varierà dal 44% al 76%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 66%, e i venti continueranno a essere deboli, rendendo la serata piacevole ma umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno indicano una giornata di meteo variabile, con temperature miti e una leggera umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi a momenti di sereno. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole sollievo dopo le calde giornate estive.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 1.4 NNO max 2 Maestrale 70 % 1020 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 2.1 ENE max 2.2 Grecale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.8 NE max 3.5 Grecale 67 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 1.4 OSO max 3.2 Libeccio 49 % 1020 hPa 12 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.5 OSO max 5.1 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 4.9 SO max 4.3 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 2.2 SO max 3.1 Libeccio 64 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 0.9 ESE max 2.3 Scirocco 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:16

