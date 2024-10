Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarno di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 25°C nel corso della mattina, per poi scendere leggermente nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una possibile pioggia leggera prevista nel tardo pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 51% e il 79%.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 25,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si attesterà tra i 5,6 km/h e i 8,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma si registrerà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 24°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle 18:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 10 km/h.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 20°C. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma non è escluso qualche rovescio di pioggia leggera. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo più sereno, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 5 % 8.5 NNE max 12.3 Grecale 79 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° prob. 4 % 8.9 NE max 13.3 Grecale 79 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 6 % 8.5 NE max 12.7 Grecale 79 % 1024 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° prob. 1 % 6.7 NE max 8.1 Grecale 62 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.6° prob. 1 % 0.6 SSE max 7.2 Scirocco 51 % 1025 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° prob. 10 % 2.2 SSE max 6.4 Scirocco 59 % 1025 hPa 18 pioggia leggera +21.9° perc. +22° 0.11 mm 2.5 ENE max 4.5 Grecale 71 % 1026 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 4.1 NE max 4.9 Grecale 77 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:08

