Previsioni Meteo, scenario estremo per i prossimi 10 giorni

L’evoluzione meteo per i prossimi dieci-quindici giorni in Europa e quindi anche in Italia si prospetta particolarmente estrema. Siamo a Ottobre, ci proiettiamo a metà mese e quindi in autunno inoltrato, eppure a lungo termine abbiamo prospettive quasi estive. Intanto, però, per la settimana entrante, la situazione è molto preoccupante per le piogge alluvionali che a più riprese interesseranno il nostro Paese, nel più ampio contesto di un’Europa che verrà letteralmente flagellata dal maltempo.

La responsabilità di questa situazione meteo è dovuta alla configurazione sinottica improntata a una forte zonalità: lo scacchiere barico europeo è dominato da una forte circolazione atlantica, e come spesso accade questo determina il transito di grandi perturbazioni oceaniche nei settori più esposti ad ovest. E’ da sempre una fase foriera di grandi piogge per l’Italia tirrenica e settentrionale, ma anche di lunghi periodi secchi per le Regioni adriatiche e quelle meridionali.

Le mappe delle temperature per i prossimi dieci giorni confermano un trend altalenante fino al 12 ottobre, poi un forte aumento termico in concomitanza con una risalita anticiclonica nel cuore del Mediterraneo:

E’ quindi sempre più probabile una grande ottobrata a metà mese, anche se è ancora presto per sbilanciarsi e darla come cosa fatta. Una ottobrata è un fenomeno meteorologico che si verifica durante il mese di ottobre, caratterizzato da un periodo di tempo stabile, soleggiato e insolitamente caldo, soprattutto in Italia e nei paesi del Mediterraneo. Questo avviene a causa della presenza di un forte anticiclone che stabilizza le condizioni atmosferiche, impedendo l’arrivo di perturbazioni. Durante un’ottobrata, le temperature possono essere decisamente più alte della media stagionale, con cieli sereni e venti deboli.

Il termine ottobrata ha origini romane, derivando dalle tradizionali gite fuori porta (“ottobrate romane”) che si facevano nei dintorni di Roma nel XVIII e XIX secolo, approfittando del bel tempo autunnale. Nulla di anomalo, quindi: è un evento che c’è sempre stato e, anzi, rientra nella normalità del periodo, specie se alternato a fasi più piovose che non stanno certo mancando. Anzi. Quella in corso proseguirà nella settimana entrante. Avremo almeno due grandi perturbazioni che investiranno l’Italia: la prima, tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, provocherà piogge torrenziali sul Centro/Nord, con accumuli pluviometrici davvero impressionanti dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, ma anche al Centro su Toscana e Lazio. Un secondo passaggio perturbato dovrebbe verificarsi tra 9 e 11 ottobre, dai connotati ancora non troppo ben definiti. In Europa la situazione sarà ancor più problematica a causa degli effetti diretti del transito dell’uragano Kirk.

Di certo andiamo incontro a dieci giorni estremi, prima in termini di maltempo e poi per quanto riguarda il gran caldo. Una situazione di cui parleremo in modo molto approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.

