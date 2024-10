Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, mentre nel corso della mattina si registreranno picchi di 24°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 51% e l’80% durante la giornata.

Durante la notte, Sciacca vedrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96%. Le temperature percepite saranno di circa 21,8°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est a 6,2 km/h. L’umidità si manterrà al 56%, garantendo una sensazione di calore.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h e mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Est. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 65%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 98%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a circa 21°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con una brezza leggera che accompagnerà la notte. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica suggerisce una continuità di condizioni simili, con un’alta probabilità di umidità e brezze leggere. Pertanto, si consiglia di prepararsi a giornate fresche e umide, ideali per attività al coperto o passeggiate in riva al mare, godendo della bellezza autunnale di Sciacca.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22° perc. +21.7° Assenti 8.3 SE max 8.2 Scirocco 56 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 12.1 ESE max 12.5 Scirocco 53 % 1010 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 13.8 ESE max 20.4 Scirocco 51 % 1010 hPa 10 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° Assenti 15.9 SE max 19.8 Scirocco 65 % 1011 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +24.1° Assenti 9.8 S max 10.6 Ostro 80 % 1010 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +24.1° Assenti 15.6 ONO max 20 Maestrale 75 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22.3° Assenti 12.1 NO max 16.5 Maestrale 80 % 1011 hPa 22 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° Assenti 12.4 NO max 14.8 Maestrale 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:33

