Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a Sciacca si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutta la giornata. Le previsioni meteo indicano un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di nubi sparse, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 22°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Nord Ovest, con intensità variabile.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 18,6°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse e successivamente sereno. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace, con velocità che potrà arrivare fino a 27,5 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 54%. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità tesa, raggiungendo i 27,9 km/h. L’umidità rimarrà stabile attorno al 53%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca indicano una giornata prevalentemente serena, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° prob. 7 % 9.2 NNO max 12.5 Maestrale 76 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° prob. 7 % 9.3 NNO max 13.4 Maestrale 78 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° Assenti 12.3 NO max 19.7 Maestrale 69 % 1014 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 24.1 O max 26.4 Ponente 54 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 27.9 ONO max 36.1 Maestrale 53 % 1014 hPa 16 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 24.2 ONO max 30.1 Maestrale 55 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 14.1 NO max 23.8 Maestrale 63 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.7 NNO max 11.9 Maestrale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:40

