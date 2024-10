Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 24,9°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 3,2 km/h e i 16,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo picchi del 83% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si manterrà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest garantirà un clima piacevole.

Nel corso della mattina, le condizioni di meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 24,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest garantirà un’ottima ventilazione, mentre l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 44%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 58%. Le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 21,5°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 83%. Il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge per Martedì e Mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero variare. La giornata di Lunedì si preannuncia quindi come un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più perturbate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 4.8 NNO max 6.6 Maestrale 71 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.5 NNE max 5.1 Grecale 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 3.9 ENE max 3.2 Grecale 59 % 1017 hPa 10 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 10 SO max 9.5 Libeccio 44 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 16.6 OSO max 15 Libeccio 50 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° Assenti 10.6 OSO max 12.9 Libeccio 72 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° Assenti 3.2 NO max 4.8 Maestrale 82 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 2.8 E max 3.3 Levante 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:31

