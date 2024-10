Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius di Venerdì 18 Ottobre indicano un giorno caratterizzato da condizioni variabili, con una predominanza di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento temporaneo, con schiarite che si alterneranno a momenti di nuvolosità.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Selargius sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 78%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,4°C, con una temperatura percepita di 20,7°C. La velocità del vento sarà di 15,6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,53 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Proseguendo verso la mattina, si prevede un graduale miglioramento. Alle 06:00, il cielo sarà ancora coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18,1°C. La copertura nuvolosa scenderà al 63%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di 11,9 km/h. Con il passare delle ore, le nuvole si diraderanno, e alle 09:00 si registreranno poche nuvole e una temperatura di 21,7°C. La situazione meteo si stabilizzerà ulteriormente, con una temperatura massima prevista di 23,9°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 60%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C entro le 23:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 19,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma il cielo sarà prevalentemente coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Si prevede un miglioramento temporaneo durante il fine settimana, con possibilità di schiarite e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.6° perc. +19.9° 1.04 mm 13 NNO max 19.6 Maestrale 90 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 32 % 12.1 NNO max 16.8 Maestrale 87 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 11.7 NO max 17.9 Maestrale 76 % 1018 hPa 10 poche nuvole +22.9° perc. +22.6° Assenti 12.6 NO max 16.2 Maestrale 53 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° prob. 15 % 6.7 SO max 9.2 Libeccio 56 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 25 % 5.6 O max 10.1 Ponente 60 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° prob. 44 % 15.7 NO max 25.2 Maestrale 69 % 1017 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 31 % 17.9 NNO max 27.4 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:36

