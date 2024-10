Previsioni Meteo Siderno: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Siderno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con massime attese intorno ai 22,1°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni meteo saranno inizialmente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto limitata, con una percentuale di nuvole che non supererà il 6%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 5,9 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 56%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che toccheranno i 22,1°C intorno alle ore 10:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 3,2 km/h e 7,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Est. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole tra le nubi sparse. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che non supererà i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo un clima comunque piacevole.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno fino a 18,3°C e il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%, creando un’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Siderno nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di sole e nuvole. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima mite potranno approfittare di questa giornata di Martedì per godere di attività all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Siderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 6.9 NNO max 6.2 Maestrale 79 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 7 NNO max 6.4 Maestrale 73 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 3.2 N max 3.3 Tramontana 63 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 5.1 SE max 3.7 Scirocco 56 % 1024 hPa 13 nubi sparse +22° perc. +21.9° Assenti 7.5 SE max 6.9 Scirocco 61 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.6° perc. +19.5° Assenti 3.6 S max 3.5 Ostro 74 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 6.6 NO max 6.9 Maestrale 74 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 9.1 NO max 9.4 Maestrale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:55

