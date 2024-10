Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C e un’umidità elevata, attorno al 74%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse nella mattina e un incremento delle temperature.

Durante la mattina, le previsioni del tempo mostrano un cielo inizialmente coperto, che si trasformerà in nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 7,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità, pur rimanendo alta, scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a mantenersi gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le nubi sparse domineranno il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 45%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con raffiche di vento che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma non comprometterà il comfort generale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,7°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo di godere di un’atmosfera più serena. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 5 km/h. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente la sensazione di freschezza serale.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Teramo evidenziano una giornata che si preannuncia gradevole, con temperature miti e un cielo che, sebbene nuvoloso in alcune fasi, offrirà anche momenti di sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le previsioni del tempo sempre più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 4.5 SSO max 5.2 Libeccio 74 % 1015 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 2.9 OSO max 3 Libeccio 70 % 1015 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 4 SO max 3.9 Libeccio 68 % 1016 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 2.4 ENE max 3.3 Grecale 55 % 1017 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.5° Assenti 5.7 ENE max 6.3 Grecale 53 % 1017 hPa 15 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 7.1 E max 6.4 Levante 64 % 1017 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 5 SSO max 5.2 Libeccio 83 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 5.3 SO max 5.1 Libeccio 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:31

