Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Trani indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 24°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 20 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con solo un’eventualità di pioggia leggera. La velocità del vento sarà di circa 13 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24,6°C, mantenendosi stabili. Le nubi copriranno il cielo, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma senza attese di eventi meteorologici intensi. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 14 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 21°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si manterrà alta. La probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni non dovrebbero essere significative. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica, con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti drastici, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.7° perc. +21.7° 0.15 mm 11.2 SSE max 18.2 Scirocco 67 % 1018 hPa 4 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 8 % 14 SSE max 20.7 Scirocco 77 % 1017 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22.1° Assenti 10.3 S max 15.7 Ostro 74 % 1017 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 5.9 SE max 8.6 Scirocco 58 % 1017 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° prob. 11 % 9.6 ESE max 13.4 Scirocco 60 % 1015 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.7° prob. 18 % 10.2 SE max 14.2 Scirocco 62 % 1014 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 41 % 9.5 S max 14.8 Ostro 67 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° prob. 29 % 4.5 S max 6.4 Ostro 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:04

