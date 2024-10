Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Treviso indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e un aumento delle temperature. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 21,2°C, mentre la temperatura minima sarà di circa 14,0°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 9,3 km/h.

Nella notte, Treviso sarà avvolta da un cielo coperto, con piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare moderate. La temperatura si manterrà attorno ai 16,6°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est, con raffiche che potranno toccare i 24,3 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, con una temperatura che scenderà fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. Solo a partire dalle ore 11:00, si inizieranno a vedere delle schiarite, mentre la temperatura salirà fino a 20,1°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una netta diminuzione della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che raggiungerà il picco di 21,2°C alle ore 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno, con un’umidità che si attesterà attorno al 69% e una velocità del vento che si manterrà leggera, favorendo un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e una temperatura che scenderà lentamente fino a 16°C. L’umidità rimarrà attorno all’88%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Ovest. Le condizioni di bel tempo si protrarranno fino a notte fonda, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Treviso evidenziano un inizio di giornata instabile, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si stabilizzeranno su valori gradevoli, e le condizioni di bel tempo si manterranno anche nei giorni successivi, favorendo un clima autunnale ideale per godere delle bellezze della città. Si consiglia di approfittare delle schiarite nel pomeriggio per attività all’aperto, mentre si dovrà prestare attenzione alle prime ore del giorno, quando le piogge potrebbero rendere necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.61 mm 13.8 E max 24.3 Levante 92 % 1021 hPa 4 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 2.33 mm 10.7 NNE max 19.8 Grecale 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.18 mm 5.5 NNE max 7.4 Grecale 89 % 1024 hPa 10 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° prob. 27 % 4.6 NE max 6.3 Grecale 77 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 4.3 S max 5.3 Ostro 69 % 1025 hPa 16 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° Assenti 7.1 SSO max 7.5 Libeccio 81 % 1025 hPa 19 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° Assenti 5.6 SO max 5.8 Libeccio 86 % 1027 hPa 22 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° Assenti 3.8 O max 4 Ponente 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:11

