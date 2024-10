Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e temperature moderate. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina proseguirà con condizioni simili, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale e temperature che varieranno tra i 13°C e i 19°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento temporaneo con schiarite e un cielo sereno, mentre la sera tornerà a essere nuvolosa, con temperature che scenderanno nuovamente.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Treviso si presenteranno con un cielo coperto al 100% e una temperatura di circa 14,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno tra i 13°C e i 19°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con una diminuzione della probabilità di pioggia. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10 km/h, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento positivo, con un cielo che si schiarirà e temperature che toccheranno i 19°C. Le condizioni di sereno favoriranno un clima più gradevole, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del sole. Tuttavia, la copertura nuvolosa tornerà a farsi sentire nel tardo pomeriggio, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo.

La sera si prevede nuovamente nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma il cielo coperto potrebbe portare a qualche goccia sporadica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Si prevede un miglioramento temporaneo durante il pomeriggio di Venerdì, ma il ritorno delle nuvole in serata suggerisce che il clima rimarrà variabile. Per il fine settimana, si attenderanno condizioni simili, con possibilità di schiarite alternate a momenti di copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 22 % 10.1 NE max 21.2 Grecale 78 % 1008 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 16 % 9.7 NNE max 16.5 Grecale 78 % 1009 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 8.9 N max 15.8 Tramontana 74 % 1012 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° prob. 4 % 4.9 NE max 9.9 Grecale 61 % 1013 hPa 13 cielo sereno +19.2° perc. +18.7° prob. 23 % 13.2 E max 21 Levante 55 % 1013 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.6° prob. 21 % 6.8 ESE max 7.2 Scirocco 74 % 1014 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 8 % 8.4 N max 8.6 Tramontana 77 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° prob. 5 % 9 N max 10.3 Tramontana 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.