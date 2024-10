Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Treviso si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,6°C e i 18,7°C. Il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 55,8 km/h nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli significativi previsti durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature stazionarie attorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’89%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di piogge leggere, con accumuli che inizieranno a manifestarsi a partire dalle ore 12:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 16 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un aumento dell’intensità delle precipitazioni, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature toccheranno il picco di 18,7°C alle 16:00, mentre il vento potrà raggiungere velocità di 29,8 km/h. Le previsioni meteo stimano accumuli di pioggia significativi, con punte di oltre 5 mm tra le 15:00 e le 17:00. L’umidità si manterrà attorno al 94%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In sera, le piogge continueranno a persistere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,7°C. Il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà comunque fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno come pioviggini leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Mercoledì, con un parziale ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche di Martedì, poiché le piogge potrebbero rendere necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 6.1 NE max 7.1 Grecale 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 8.4 NE max 12.7 Grecale 89 % 1014 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +15° Assenti 12.3 NE max 21.7 Grecale 87 % 1014 hPa 10 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 33 % 16.1 NE max 27.5 Grecale 84 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.56 mm 18.8 ENE max 37.2 Grecale 91 % 1008 hPa 16 forte pioggia +18.7° perc. +19° 5.21 mm 29.8 SSE max 52.1 Scirocco 92 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +18.3° perc. +18.7° 2.35 mm 26.6 SSE max 42.3 Scirocco 96 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.29 mm 10.2 SSO max 19.3 Libeccio 95 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:32

