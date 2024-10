Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Venafro per Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e da piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno attorno ai 16,9°C durante la notte e che saliranno leggermente nel corso della mattina. La presenza di piogge moderate e forti, soprattutto nelle prime ore, sarà un elemento distintivo di questa giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,3 km/h. La pioggia si presenterà con intensità variabile, con accumuli che potranno superare i 9 mm nelle prime ore.

Nella mattina, la situazione non migliorerà significativamente. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità più leggera. Le temperature si manterranno tra i 17°C e i 19°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 91%. Il vento si presenterà con una velocità moderata, ma sempre sotto i 10 km/h. La pioggia leggera accompagnerà le ore del mattino, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,87 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge moderate, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata. Le condizioni di pioggia continueranno a influenzare il clima, con accumuli che si aggireranno intorno ai 2 mm. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con direzione variabile.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C. La pioggia cesserà, lasciando spazio a un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.9° perc. +17.1° 1.56 mm 6.8 SE max 7.3 Scirocco 95 % 1015 hPa 3 forte pioggia +17.1° perc. +17.4° 9.84 mm 1.6 SE max 3.3 Scirocco 99 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.87 mm 5.7 NE max 6.3 Grecale 96 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.31 mm 6.2 ENE max 8.1 Grecale 92 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +18.3° perc. +18.5° 1.51 mm 1.2 NNE max 5.5 Grecale 91 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +17.4° perc. +17.6° 1.29 mm 7.3 SSE max 10.8 Scirocco 95 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 76 % 6.8 NNE max 6.4 Grecale 93 % 1015 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 8 % 7.1 NNE max 6.4 Grecale 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:12

