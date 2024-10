Previsioni Meteo Veneto: dominio anticiclonico nei prossimi giorni

MeteoWeb

Un promontorio anticiclonico con aria relativamente calda in quota si protende decisamente da sud, ostacolando il transito delle perturbazioni che si susseguono alle latitudini più alte; sul Veneto, dunque, si prevedono almeno fino a mercoledì mattina poche o nulle precipitazioni, in vari momenti un po’ di nuvolosità, alcune parziali riduzioni della visibilità a bassa quota nelle ore più fredde, clima relativamente mite in quota; aumento delle nubi e alcune probabili piogge verso fine periodo, per l’indebolirsi del promontorio. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 13

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso; nelle ultime ore possono presentarsi alcune nubi basse sulle zone montane e in prossimità dei rilievi, nonché parziali riduzioni della visibilità in pianura e nei fondovalle.

Lunedì 14

Cielo: Cielo sulle zone pianeggianti parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso soprattutto per nubi medio-basse alternate a schiarite più significative da metà giornata in poi, sulle zone montane parzialmente nuvoloso con maggiori spazi di sereno specie in quota; foschie dense e probabili locali nebbie nelle ore più fredde in pianura e a fondovalle.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Massime in diminuzione al più moderata soprattutto sulla pianura occidentale, per il resto contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, in prevalenza moderati ma a tratti anche localmente tesi; altrove, in genere deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulla costa.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Martedì 15

Cielo: Cielo in montagna poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi, nelle valli e soprattutto in pianura da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso con parziali riduzioni della visibilità e alcuni addensamenti di nubi basse nelle prime ore, in successivo diradamento.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Per le minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti in pianura; aumenti delle massime soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, a tratti moderati e più spesso deboli; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulla costa.

Mare: Calmo, o al più in qualche momento quasi calmo.

Mercoledì 16

Nel complesso cielo a tratti poco nuvoloso e a tratti parzialmente nuvoloso, con nubi basse e foschie o alcune nebbie in pianura e nelle valli, in sollevamento diurno; probabili addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti nelle primissime ore e ad ovest di sera, associati alla probabilità di qualche modesta pioggia; per le temperature, prevalgono aumenti contenuti riguardo alle minime e lievi riguardo alle massime.

Giovedì 17

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con foschie dense nonché alcune piogge, anche a carattere di rovescio, specie in pianura e localmente sulle Prealpi; temperature minime in aumento; temperature massime in calo, soprattutto sull’entroterra.

