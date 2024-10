Previsioni Meteo Veneto: fase di tempo perturbato da domani

MeteoWeb

Pressione in diminuzione per l’avvicinamento di una saccatura in arrivo da nord-ovest, che convoglierà sul Veneto correnti umide da sud-ovest fino a giovedì 3 ottobre; venerdì 4, si isolerà un minimo di pressione sul Nord-Italia, che sabato si trasferirà lentamente verso l’Italia centrale. Di conseguenza martedì si avrà un aumento della nuvolosità, cui seguirà una fase con tempo perturbato o instabile e precipitazioni che, in più riprese, interesseranno la regione fino alle ore centrali di venerdì; sabato tendenza al rasserenamento. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Martedì 1

Nuvolosità irregolare via via più compatta e persistente con il passare delle ore e aumento della probabilità di modeste precipitazioni locali o sparse, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Temperature senza notevoli variazioni, tendenti al calo. Venti in quota da deboli/moderati occidentali a tesi da sud-ovest; in pianura deboli/moderati da nord-est, a tratti da sud-est lungo la costa.

Mercoledì 2

Cielo: Tempo variabile, a tratti perturbato; fino alle ore centrali cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali tratti di sereno in pianura; dal pomeriggio crescenti schiarite a partire dalle zone settentrionali, alternati ad annuvolamenti, almeno all’inizio ancora consistenti sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni: Probabilità complessivamente alta (75-100%) di precipitazioni sparse o diffuse, in prevalenza di moderata intensità, ma con possibili rovesci o locali temporali, soprattutto su pianura e costa nelle ore centrali. Al mattino i fenomeni si verificheranno principalmente sulle zone settentrionali, per poi trasferirsi gradualmente verso sud e persistere nella seconda parte della giornata su pianura meridionale e costa. Non esclusi fenomeni localmente intensi sulle zone di pianura.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime prevalentemente in rialzo.

Venti: In quota, inizialmente moderati/tesi da sud-ovest, poi in attenuazione e rotazione fino a divenire deboli settentrionali; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza da nord-est deboli/moderati; su pianura sud e costa a tratti meridionali, moderati o temporaneamente tesi.

Mare: Da poco mosso a mosso in serata.

Giovedì 3

Cielo: Tempo variabile/instabile con frequenti annuvolamenti alternati a qualche schiarita soprattutto nella prima parte della giornata sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse o diffuse, in genere di modesta o moderata intensità. i fenomeni saranno più discontinui nella prima parte della giornata, anche assenti sulle zone montane, più frequenti e diffusi a partire dalle ore centrali.

Temperature: In calo, marcato nei valori massimi.

Venti: In quota moderati/tesi, fino alle ore centrali sud-orientali, in seguito da nord-est; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali moderati, anche tesi, soprattutto in prossimità della costa.

Mare: Mosso.

Venerdì 4

Tempo variabile con precipitazioni sparse, in genere di modesta entità; diradamento ed esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio/sera. Temperature minime in locale variazione, massime prevalentemente in calo.

Sabato 5

Tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno in pianura, poco o parzialmente nuvoloso in montagna. Temperature minime in diminuzione, massime in ripresa.

