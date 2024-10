Previsioni Meteo Veneto: piogge tra oggi, domani e sabato

MeteoWeb

“Un minimo depressionario si è isolato sull’Europa centrale, determinando una circolazione ciclonica, associata a richiamo di correnti umide in quota, che determineranno nuvolosità e precipitazioni tra mercoledì e giovedì, da moderate diffuse a deboli discontinue. Seguirà una temporanea fase di assenza di fenomeni per buona parte della giornata di venerdì. Sabato probabili nuove precipitazioni, per l’approfondimento di un nucleo depressionario sul Mediterraneo occidentale che farà affluire ancora correnti umide in quota. Domenica evoluzione incerta per il posizionamento della depressione che potrà rimanere confinata ad ovest, avendo quindi influenze solo marginali sulla nostra regione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza molto nuvoloso/coperto con probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, con rovesci anche ripetuti su costa centro-meridionale e pianura adiacente, specie nella tarda serata. Temperature massime in calo. Venti in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati, specie sulla costa verso fine giornata; in quota moderati dai quadranti meridionali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, non si esclude qualche parziale e temporanea schiarita sulle Dolomiti più settentrionali nelle ore centrali.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino probabili residui rovesci od occasionali temporali sui settori costieri, specie su quelli meridionali. Seguiranno precipitazioni deboli ed intermittenti, da sparse a locali (nel complesso la probabilità sarà medio-bassa 25-50%). Nel corso del pomeriggio tendenza ad esaurimento delle precipitazioni.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura venti dai quadranti orientali moderati nell’entroterra, tesi sulla costa, in attenuazione nel pomeriggio. In quota moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Da mosso a poco mosso nel corso del pomeriggio.

Venerdì 25 cielo in prevalenza molto nuvoloso, con foschie o locali nebbie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Per buona parte della giornata assenti, dalla sera saranno probabili deboli precipitazioni a partire dai settori occidentali, in estensione a parte delle Prealpi e della pianura centro-meridionale.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali. In quota dai quadranti meridionali da moderati a tesi in serata.

Mare: Quasi calmo.

Sabato 26 cielo in prevalenza molto nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, specie dopo il tramonto. Saranno probabili precipitazioni già dalla notte, da sparse a diffuse in mattinata, con rovesci ed occasionali temporali, che interesseranno maggiormente la pianura, mentre risulteranno più discontinue sulle zone montane. Nel pomeriggio tenderanno a diradarsi fino ad esaurirsi entro fine giornata. Temperature senza notevoli variazioni. Venti al mattino moderati di Scirocco sulla costa, da nord-est nell’entroterra, in attenuazione nel pomeriggio.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 27 evoluzione incerta con iniziali nubi basse, foschie e nebbie seguite da nubi più irregolari alternate a schiarite; dopo il tramonto possibili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.