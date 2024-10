Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato fino a venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Il transito da nord-ovest di una perturbazione con aria fresca induce un minimo barico sull’Italia, seguito da un promontorio anticiclonico; sul Veneto fino a venerdì 4 ottobre ne conseguono molte nubi e varie fasi di precipitazioni, con riduzione dell’escursione termica diurna e rinforzi di Bora sulla costa, dopodiché nel fine settimana la nuvolosità diviene meno significativa e l’escursione termica aumenta. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “tra mercoledì 2 e venerdì 4 tempo spesso perturbato, con fase più intensa tra il mattino di giovedì e quello di venerdì: saranno probabili precipitazioni estese, a tratti anche moderate/forti con vari rovesci, e quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie su pianura centro orientale e costa. Giovedì rinforzo dei venti da nord est, che saranno anche forti su costa, specie centro meridionale, e pianura limitrofa, specie sud orientale”.

Pomeriggio/sera di Mercoledì 2

Cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con schiarite dapprima locali e poi crescenti da nord-ovest; precipitazioni da diffuse a sparse, in prevalenza di moderata entità ma con possibili rovesci o locali temporali più che altro su pianura e costa, tendenti invece a diradarsi almeno sulle zone centro-settentrionali; rinforzi di vento in pianura, dai quadranti meridionali nel primo pomeriggio sulle zone sud-orientali e costiere, da nord-est in seguito specie sulla costa.

Giovedì 3

Cielo: Cielo nelle prime ore nuvoloso con qualche possibile schiarita più che altro sulle zone montane e pedemontane, per il resto molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Fenomeni da sparsi a diffusi con alcuni rovesci, nonché qualche possibile occasionale temporale in pianura; limite delle nevicate in abbassamento specie di sera fino a 1500-1800 m sulle Dolomiti e 1800-2100 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime in contenuto calo soprattutto in pianura e nelle valli; massime in diminuzione, anche sensibile a sud.

Venti: In quota nelle prime ore deboli da sud-est, poi da moderati a tesi nord-orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla costa nord-orientali, dapprima moderati e poi da tesi a forti; sulla fascia pedemontana di sera deboli con direzione variabile, per il resto sull’entroterra pianeggiante, nel corso della giornata prevalentemente moderati nord-orientali.

Mare: Inizialmente da mosso a poco mosso, poi da mosso a molto mosso.

Venerdì 4

Cielo: Cielo in genere coperto, salvo parziali sporadiche schiarite.

Precipitazioni: Frequenti fenomeni sparsi, a tratti anche abbastanza diffusi, in genere modesti salvo occasionali rovesci, nevosi indicativamente da 1700-2000 m.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, salvo locali leggere controtendenze sulle Dolomiti; per le massime prevale una contenuta diminuzione, salvo stazionarietà su varie zone dell’entroterra pianeggiante.

Venti: In quota da nord-est, a tratti moderati e più spesso tesi; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla costa in genere dai quadranti nord-orientali, nelle prime ore da forti a tesi e poi moderati; sul resto della pianura dai quadranti settentrionali, prevalentemente moderati sulle zone sud-orientali e deboli altrove.

Mare: In prevalenza mosso, ma al largo del litorale meridionale nelle prime ore anche molto mosso e sottocosta dal pomeriggio poco mosso.

Sabato 5

Variabilità residua, con alcuni addensamenti nuvolosi nelle prime ore soprattutto sulla bassa pianura nonché da metà giornata sparsi sulle zone montane e pedemontane, per il resto significativi spazi di sereno; possibili locali piovaschi; temperature minime in calo e massime in aumento, salvo locale stazionarietà dei valori minimi sulla costa.

Domenica 6

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno; temperature minime un po’ in diminuzione, salvo locali contenute controtendenze sulle zone montane e pedemontane; temperature massime un po’ in aumento, specie ad alta quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.