Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato “con precipitazioni diffuse e consistenti”

“Nella giornata di sabato e fino al primo mattino di domenica tempo perturbato con precipitazioni diffuse e consistenti, anche a carattere di rovescio, sulla pianura centro-meridionale e su Prealpi/Pedemontana occidentali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un nucleo depressionario è in fase di approfondimento sul Mediterraneo occidentale, determinando sulla regione una fase di tempo perturbato con precipitazioni, anche diffuse su Prealpi e Pedemontana. Domenica il minimo barico si allontanerà verso sud, con rapido esaurimento delle precipitazioni. Da lunedì pressione in aumento con tempo più stabile e temperature ancora relativamente miti per il periodo“.

Oggi tempo in prevalenza instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, anche con rovesci, specie sui settori centro-meridionali, e meno diffuse sulle Dolomiti. Si tratterà di precipitazioni da sparse a diffuse, con quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie sui settori centro-occidentali di pianura e Prealpi. Limite della neve intorno ai 2900 m. Venti nordorientali in pianura, da deboli/moderati a ovest, localmente tesi sui settori sud-occidentali verso sera; moderati/tesi sulla costa, a tratti anche forti verso fine giornata. In quota moderati tesi da sud-est, a tratti anche forti alle quote più alte.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso fino a parte della mattinata cielo fino a molto nuvoloso; in seguito miglioramento a partire dai settori orientali, attenuazione della nuvolosità e comparsa di ampie schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio; presenza di nubi alte nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Sui settori centro-meridionali della pianura e sulle Prealpi occidentali residue precipitazioni sparse fino alla prima parte della mattinata, altrove generalmente assenti. Nel pomeriggio fenomeni assenti ovunque.

Temperature: Minime in calo in pianura e raggiunte in serata, in aumento in montagna; massime in lieve aumento.

Venti: Fino al mattino venti moderati/tesi orientali, su costa e pianura limitrofa, in attenuazione dalla tarda mattinata; in quota venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Da mosso, a tratti anche molto mosso al mattino, in attenuazione a poco mosso nel pomeriggio.

Lunedì 21 cielo poco o parzialmente nuvoloso con tratti di nubi alte al mattino; durante la giornata schiarite alternate a nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane. Possibile qualche foschia o locale nebbia in pianura al mattino.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%).

Temperature: Minime in calo, massime stazionarie o in locale diminuzione in pianura, in lieve aumento in quota.

Venti: Deboli dai quadranti orientali in pianura; moderati meridionali in quota.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedì 22 cielo parzialmente nuvoloso al mattino per locale nuvolosità medio-bassa, poi in dissolvimento con ampie schiarite in giornata; non escluse locali foschie/nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni. Venti deboli variabili in pianura, deboli sudoccidentali in quota.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, mercoledì 23 ottobre è atteso cielo poco nuvoloso salvo locali nubi basse al mattino, poi nubi alte in transito durante la giornata, con cielo più nuvoloso sui rilievi; nella notte e fino alla mattina probabile presenza di foschie/nebbie in pianura. Non si esclude qualche isolata debole precipitazione. Temperature in lieve calo sui rilievi, senza significative variazioni in pianura.

