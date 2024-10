Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Ventimiglia si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 3%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che toccheranno i 21°C intorno alle 09:00. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 20°C.

Nel dettaglio, durante la notte si registreranno temperature comprese tra 19,6°C e 19,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 64% di copertura alle 16:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 31%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 20,2°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’1%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia indicano una giornata prevalentemente serena che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso, ma senza significative precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno stabili e gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° prob. 1 % 10.7 N max 11.2 Tramontana 67 % 1027 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 9 N max 9.3 Tramontana 66 % 1026 hPa 6 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 10.2 N max 9.5 Tramontana 65 % 1026 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 2.2 S max 2.5 Ostro 61 % 1027 hPa 12 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 7.6 SE max 8.2 Scirocco 68 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 29 % 3.7 E max 5.1 Levante 69 % 1026 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° prob. 5 % 6.9 NNE max 7.5 Grecale 76 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 1 % 8.7 NNE max 9 Grecale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:56 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.