Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Le previsioni meteo per Martedì 29 Ottobre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà ancora con poche nuvole. Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 20°C. La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto al 01:00, con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di +18,9°C. Con il passare delle ore, le nubi sparse si faranno più evidenti, portando la temperatura a +18,7°C alle 04:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6-8 km/h, proveniente principalmente da Nord, con un’umidità che si aggirerà intorno al 70-72%.

La mattina si aprirà con un cielo ancora parzialmente nuvoloso, ma le condizioni miglioreranno rapidamente. Alle 08:00, la temperatura salirà a +19,5°C e la copertura nuvolosa scenderà al 54%. Durante le ore centrali della giornata, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un massimo di +20°C alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19-20°C. Alle 14:00, si registrerà un picco di +19,6°C e una copertura nuvolosa ridotta al 9%. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con temperature che si manterranno stabili e una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a +19°C alle 20:00. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est a una velocità di circa 5-7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ventimiglia mostrano un trend di stabilità, con temperature gradevoli e cieli sereni. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e miti, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 6.9 N max 6.7 Tramontana 71 % 1025 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 8.2 N max 7.8 Tramontana 69 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 6.4 NNE max 6.5 Grecale 66 % 1025 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.9 SE max 3.7 Scirocco 64 % 1025 hPa 13 poche nuvole +19.7° perc. +19.5° Assenti 3.7 SE max 3.4 Scirocco 68 % 1024 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 0.9 NE max 1.6 Grecale 74 % 1024 hPa 19 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 5.2 NNE max 5.2 Grecale 76 % 1024 hPa 22 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 7 NNE max 6.8 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:20

