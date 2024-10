Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 16,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 6,7 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà attorno ai 14,3°C. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperto. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori che si aggireranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16°C. A partire dalle 10:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 59%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’89%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,33 mm. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,4°C e i 16,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con una probabilità di pioggia che continuerà a essere alta. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà sopra il 90%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Verso la sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge tenderanno a diminuire, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà presente. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verbania mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° Assenti 5.8 NNO max 5.2 Maestrale 93 % 1030 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.8° prob. 16 % 6.7 NNO max 5.9 Maestrale 92 % 1030 hPa 6 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 24 % 5 NNO max 4.8 Maestrale 89 % 1029 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 39 % 1.5 ESE max 3.1 Scirocco 86 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.13 mm 2.1 SE max 3.7 Scirocco 89 % 1030 hPa 15 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.28 mm 1.3 SSE max 4 Scirocco 96 % 1030 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.16 mm 2.6 NO max 3 Maestrale 95 % 1030 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 27 % 3.5 NO max 3.5 Maestrale 93 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:57 e tramonta alle ore 18:21

