Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Verbania si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano temperature piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 20°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 7% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 5 e 6 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con un cielo completamente sereno e un’umidità che si aggirerà attorno al 90%. I venti saranno deboli, creando una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità e un bel sole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,6°C intorno alle 12:00 e si manterranno sopra i 19°C fino alle ore 16:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort termico, mantenendosi tra il 67% e il 80%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza precipitazioni. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 20°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.5° perc. +13.2° Assenti 6.8 NNO max 6.1 Maestrale 88 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 6.5 NNO max 5.9 Maestrale 85 % 1026 hPa 7 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 6 NNO max 5.6 Maestrale 80 % 1027 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 2.8 SE max 1.5 Scirocco 64 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 5.3 SSE max 3 Scirocco 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° prob. 3 % 2.4 SSO max 2.4 Libeccio 90 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° Assenti 5.9 NNO max 5.3 Maestrale 93 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 6.3 NNO max 5.7 Maestrale 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.