Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature stabili attorno ai 14,6°C e una significativa umidità che si attesterà intorno al 95%. Le precipitazioni saranno presenti, con pioggia leggera che si intensificherà in alcune ore, portando a un accumulo di circa 1,13 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con pioggia moderata prevista fino alle ore 09:00. Le temperature si manterranno tra i 14,7°C e i 15,7°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 78%. Solo dopo le 10:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, anche se il cielo rimarrà prevalentemente coperto fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno i 18,2°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 5,4 km/h e i 10,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 76%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma la sensazione di freschezza sarà più marcata, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione del tempo. Dopo un inizio di giornata piovoso, si prevede un miglioramento che porterà a cieli sereni e temperature più fresche. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a stabilizzarsi, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 56 % 4.3 N max 7.1 Tramontana 95 % 1002 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.72 mm 5.1 N max 8.6 Tramontana 98 % 999 hPa 7 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.84 mm 7.1 NO max 12.2 Maestrale 97 % 999 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +16.5° prob. 77 % 5.5 N max 10.3 Tramontana 88 % 1000 hPa 13 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 19 % 10.5 NE max 14.1 Grecale 78 % 1000 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° prob. 17 % 5.4 NE max 6.6 Grecale 82 % 1001 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 3.6 NNO max 3.7 Maestrale 87 % 1003 hPa 22 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° Assenti 6.2 NNO max 6.5 Maestrale 86 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:44

