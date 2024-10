Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da direzione variabile a velocità moderata. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che raggiungeranno circa 1,29mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 11,4°C. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento sarà debole, contribuendo a un clima fresco e umido. Le precipitazioni, seppur leggere, si protrarranno, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,73mm.

Il pomeriggio porterà un leggero cambiamento, con un passaggio a cielo coperto e sporadiche piogge. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli minimi. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’87%, mentre il vento si presenterà debole.

Con l’arrivo della sera, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità rimarrà elevata, creando una sensazione di freschezza. Il vento si presenterà debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che le piogge possano attenuarsi nei giorni successivi, ma l’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per poter godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11.5° perc. +11.1° 0.83 mm 1.3 O max 4.3 Ponente 93 % 1005 hPa 5 pioggia moderata +11.4° perc. +11° 1.29 mm 4.6 NNO max 10.2 Maestrale 93 % 1006 hPa 8 pioggia leggera +11.6° perc. +11.2° 0.17 mm 2.4 NO max 5.9 Maestrale 90 % 1008 hPa 11 pioggia leggera +11.6° perc. +11.1° 0.31 mm 3.9 NO max 7.8 Maestrale 88 % 1010 hPa 14 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 43 % 4.9 NO max 9.3 Maestrale 87 % 1010 hPa 17 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 42 % 3 NO max 3.6 Maestrale 86 % 1011 hPa 20 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 13 % 3.4 NO max 3.5 Maestrale 84 % 1012 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 6 % 1 SSO max 2.4 Libeccio 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:43

