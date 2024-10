Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Vigevano per Lunedì 14 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 17,7°C nel pomeriggio. La presenza di vento sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 6,1 km/h, e direzione prevalentemente meridionale.

Durante la notte, Vigevano avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. Le condizioni di vento saranno deboli, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 16°C entro le 11:00. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’85%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 2,7 km/h e 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,7°C alle 14:00. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 78%, e il vento si manterrà debole, con intensità che non supereranno i 5,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà alta, ma il vento continuerà a essere leggero, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 3,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori moderati e una leggera diminuzione della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un incremento delle temperature, con possibilità di cieli più sereni, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° Assenti 3.2 SO max 4.1 Libeccio 92 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.5° Assenti 2.4 ESE max 3 Scirocco 92 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 4.8 ENE max 6.1 Grecale 90 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° Assenti 5.1 NE max 6.5 Grecale 86 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 3.6 SE max 4 Scirocco 84 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.6 SSO max 5.1 Libeccio 78 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 2.8 S max 3.5 Ostro 89 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 1 S max 2.1 Ostro 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:36

