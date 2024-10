Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, e si registreranno venti leggeri provenienti da direzioni variabili. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi diventare cielo coperto. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97% e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 7,5 km/h provenienti da Est-Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 68%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 3,6 km/h e i 6,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con un cielo che rimarrà prevalentemente coperto. La copertura nuvolosa sarà attorno al 90%, e l’umidità si manterrà intorno al 70%. I venti, sempre leggeri, soffieranno da Sud e Sud-Est, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 7,9 km/h. Anche in questo periodo, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra i 3,7 km/h e i 4,5 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni mostrano una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il weekend ideale per attività tranquille all’aperto, pur tenendo presente l’assenza di sole e l’elevata umidità.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 7.5 ENE max 8.7 Grecale 88 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12° perc. +11.6° Assenti 6 NE max 6.6 Grecale 89 % 1018 hPa 6 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° Assenti 5.2 NE max 6.2 Grecale 89 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 4.5 E max 6.1 Levante 75 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 3 % 6.5 SE max 8.1 Scirocco 68 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 15 % 7.9 S max 7.4 Ostro 70 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 10 % 4.4 SSO max 5.2 Libeccio 80 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 3.7 O max 3.8 Ponente 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.