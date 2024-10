Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Vittoria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra +19,2°C durante la notte e un massimo di +25,4°C nel corso della mattina. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli elevati, superando l’80% nelle ore serali.

Durante la notte, Vittoria avrà un cielo coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai +19,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà intorno al 69%, creando una sensazione di calore moderato.

Nella mattina, si assisterà a un lieve miglioramento, con nubi sparse che permetteranno l’ingresso di qualche raggio di sole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +25,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 17,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai +23,9°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà nuovamente, toccando il 74%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +21,6°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. L’umidità continuerà a crescere, arrivando a valori superiori all’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il meteo continui a essere instabile, con possibilità di schiarite alternate a momenti di copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere grigio per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 6.3 E max 6.4 Levante 68 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 6 ESE max 6.3 Scirocco 71 % 1017 hPa 7 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 7.4 SE max 10.1 Scirocco 65 % 1018 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 15 S max 16.1 Ostro 53 % 1018 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 15.3 S max 17.3 Ostro 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 12.4 S max 16.9 Ostro 69 % 1016 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° Assenti 17.1 SE max 28.8 Scirocco 78 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.7° perc. +22.1° Assenti 6.9 ESE max 14.2 Scirocco 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.