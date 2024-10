Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Domenica 13 Ottobre a Vittoria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni meteo indicano un cielo che si manterrà sereno per gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa solo nelle prime ore della mattina. Le temperature oscilleranno tra i 17,5°C durante la notte e i 23,6°C nel pomeriggio, garantendo un clima mite e piacevole.

Nella notte, Vittoria avrà poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con una velocità di circa 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già a partire dalle 10:00 si assisterà a un miglioramento, con il ritorno di condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 96% al 72%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 14 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 49%, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera porterà con sé un cielo sereno e temperature in lieve calo, che si attesteranno intorno ai 19°C. I venti saranno leggeri e la copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si preannunciano giornate simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno stabili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni per godere delle attività all’aperto, mentre le notti saranno fresche e tranquille.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 5.3 ENE max 5.2 Grecale 82 % 1019 hPa 4 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 4.7 ENE max 4.6 Grecale 80 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 2.4 NO max 3 Maestrale 67 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +22.7° Assenti 11.5 O max 9.2 Ponente 50 % 1020 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23.3° Assenti 14.1 O max 12.3 Ponente 49 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 11.2 O max 13.1 Ponente 57 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 2.7 N max 5.1 Tramontana 66 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 5.4 NNE max 6.6 Grecale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.