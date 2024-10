Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Vittoria per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,9°C e i 25,9°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 45% della notte fino a raggiungere picchi del 100% nelle prime ore del giorno. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che si attesteranno intorno ai 5-15 km/h.

Durante la notte, Vittoria sperimenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 19,5°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura percepita simile a quella reale. L’umidità si attesterà intorno al 73%, creando una sensazione di calore moderato.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 99%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole nonostante l’assenza di sole.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 23,9°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da un cielo completamente coperto a nubi sparse. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 19,2°C. Il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, purché si sia pronti a fronteggiare l’umidità e le nuvole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.9 E max 5.3 Levante 73 % 1020 hPa 5 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 5.5 ESE max 5.8 Scirocco 72 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.1° perc. +22.9° Assenti 5.9 SSE max 8.5 Scirocco 56 % 1021 hPa 11 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° Assenti 13.5 SSO max 13.1 Libeccio 50 % 1021 hPa 14 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° Assenti 15.5 S max 14.9 Ostro 53 % 1019 hPa 17 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 5.5 SE max 9.8 Scirocco 75 % 1020 hPa 20 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 5.7 E max 7.1 Levante 80 % 1020 hPa 23 nubi sparse +18.9° perc. +19° Assenti 6.2 ESE max 6.8 Scirocco 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:18

