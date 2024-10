Principio di incendio su traghetto, nave GNV ripartita da Genova

MeteoWeb

Il traghetto GNV diretto a Palermo, rimasto bloccato nel porto di Genova a causa di un principio d’incendio, è ripartito poco prima delle 11, con circa 12 ore di ritardo. Attualmente, i passeggeri sono impegnati nella compilazione dei moduli per richiedere i rimborsi. Prima di riprendere la navigazione, la nave è stata accuratamente ispezionata dalla Guardia Costiera e dagli esperti del RINA, che hanno dato il via libera alla partenza. A bordo si trovano 252 passeggeri e oltre 300 veicoli, tra cui mezzi commerciali e automobili.

Il traghetto è rimasto tutta la notte in porto per le verifiche “a seguito di un minimo principio di incendio tempestivamente rilevato dai dispositivi di sicurezza della nave nella tarda serata di ieri e che è stato prontamente estinto dal personale di bordo secondo le procedure di contenimento conformi agli standard operativi“, spiega in una nota la compagnia. I passeggeri sono stati assistiti e costantemente tenuti informati. La compagnia si dichiara “dispiaciuta per il disagio subito e assicura che sarà offerta ogni forma di tutela e rimborso come previsto dalla normativa“. La nave dovrebbe arrivare a Palermo nella prima mattinata di domani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.