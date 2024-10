Principio incendio su nave GNV diretta a Palermo, ferma a Genova

MeteoWeb

Un principio di incendio si è verificato ieri sera a bordo del traghetto della compagnia Grandi Navi Veloci (GNV), diretto a Palermo. Attualmente la nave è ferma nel porto di Genova, con tutti i passeggeri ancora a bordo, e non è chiaro quando potrà riprendere il viaggio. Secondo le prime ricostruzioni della Capitaneria di Porto, l’incendio sarebbe divampato poco prima della partenza, prevista per le 23, in prossimità degli scarichi dei fumi. Il personale di bordo è prontamente intervenuto per estinguere le fiamme. Successivamente, il traghetto è stato trattenuto in porto, dove sono stati effettuati i sopralluoghi da parte della Guardia Costiera e del Rina.

