Qatar in difficoltà: trattative bloccate con Giappone e Corea del Sud per la fornitura di GNL

Il Qatar sta incontrando ostacoli nella negoziazione di nuovi contratti per la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) con Giappone e Corea del Sud, dovuti alla crescente competizione proveniente da Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, i fornitori concorrenti offrono contratti a breve termine, che, a differenza del Qatar, non prevedono restrizioni sulla destinazione finale dei carichi. Questa caratteristica consente agli acquirenti una maggiore flessibilità, permettendo loro di rivendere i carichi in futuro qualora non ne avessero più bisogno. Le trattative tra i compratori giapponesi e sudcoreani e il Qatar sono attualmente bloccate proprio a causa dell’insistenza qatariota nel mantenere le cosiddette “clausole di destinazione“, riferiscono fonti vicine ai negoziati alla Reuters.

