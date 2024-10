Tragedia a Reggello: uomo con alzheimer cade in una scarpata e muore, recuperato dai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Uomo affetto da alzheimer si allontana dall’abitazione e, cade in una scarpata e muore. E’ accaduto nel comune di Reggello in località San Siro al Crocicchio, in provincia di Firenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze per la ricerca e soccorso dell’uomo. Inviata la squadra di terra e il personale specializzato Saf (speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona. L’uomo è stato inizialmente individuato in una zona impervia in fondo di una scarpata ed è stato raggiunto da alcune persone che si erano messe immediatamente alla ricerca.

I Vigili del fuoco, hanno raggiunto la zona del ritrovamento e approntato la manovra per effettuare la calata in sicurezza dei soccorritori ed il successivo recupero dell’uomo. L’uomo, trovato privo di coscienza, è stato immediatamente sottoposto alle manovre di rianimazione al termine delle quali purtroppo il medico ne ha constatato il decesso. I Vigili del fuoco hanno infine recuperato il corpo dell’uomo dalla zona impervia.

