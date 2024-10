La ricerca che cambia le regole: Catania ospita la conferenza CoEHAR sulla riduzione del danno

MeteoWeb

Un momento di incontro con i massimi esperti sugli effetti del fumo tradizionale e sugli esiti della ricerca applicata alla ricerca sugli strumenti utili alla riduzione del danno da fumo. È questo il tema al centro della Conferenza nazionale del CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Catania. L’evento, inserito per la prima volta nell’ambito dell’Annual Meeting on Addiction che si svolgerà a Catania dal 28 al 31 ottobre, è coordinato come di consueto dal fondatore del Centro, il prof. Riccardo Polosa, e dal suo direttore, prof. Giovanni Li Volti.

“Come ogni anno, Catania diventa il palcoscenico di una giornata interamente dedicata alla riduzione del danno, con lo scopo di presentare le ultime novità della ricerca scientifica di settore” spiega il prof. Giovanni Li Volti, Direttore del CoEHAR.

I membri del CoEHAR, e i ricercatori provenienti da alcuni dei principali poli universitari italiani, si riuniranno presso l’Aula Magna del Policlinico “G. Rodolico – S. Marco”, Mercoledì’ 30 ottobre, dalle ore 9 alle ore 16, per partecipare ai lavori della Conferenza nazionale del centro di ricerca catanese dedicata alla presentazione dei risultati annuali della ricerca antifumo.

“La ricerca scientifica sulle strategie di riduzione del danno è arrivata a un punto di svolta cruciale, dove è impossibile ormai ignorare le informazioni sulle nuove frontiere rappresentate dai dispositivi a rischio modificato. Anche quest’anno il consueto appuntamento con i colleghi della comunità scientifica sulla riduzione del danno ci consentirà di fotografare lo stato dell’arte della ricerca, aggiungendo risposte ancora più importanti sui benefici che i dispositivi a rischio ridotto possono portare alla salute dentale, alla vista e ad al miglioramento del diabete. Non mancherà inoltre lo sguardo attento alle nuove tecnologie e all’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale anche nelle terapie per la smoking cessation” commenta il fondatore del Centro, il prof. Riccardo Polosa.

L’edizione 2024 ospiterà 25 relatori di spicco provenienti da prestigiosi centri di ricerca e università internazionali, tra cui anche il Moffitt Cancer Center, il Dartmouth College, la George Washington University e il Milken Institute School of Public Health. Gli interventi copriranno un ampio spettro di argomenti, dai benefici per la salute orale e visiva, al miglioramento delle condizioni per i pazienti diabetici, fino all’applicazione delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nelle terapie per la cessazione del fumo. A moderare i lavori della giornata, ci sarà il giornalista siciliano Luca Ciliberti. Tra i saluti anche quello del deputato nazionale, membro della commissione affari sociali, on. Francesco Ciancitto e, tra gli interventi, molti dei membri del CoEHAR dell’Università di Catania e diversi esperti del panorama scientifico nazionale.

