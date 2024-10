Rientro Crew-8, nuovo rinvio: il maltempo impedisce lo splashdown al largo della Florida

MeteoWeb

“A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli al largo della costa della Florida“, la navetta Crew Dragon non potrà effettuare oggi la manovra di undocking dalla Stazione Spaziale: è quanto ha reso noto oggi SpaceX fornendo un aggiornamento sul rientro della missione Crew-8, precisando che i team continueranno a monitorare le condizioni meteorologiche per definire la prossima opportunità.

La missione doveva fare ritorno sulla Terra oggi dopo un soggiorno di diversi mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti a bordo della capsula Crew Dragon “Endeavour” avrebbero dovuto dovrebbero sganciarsi dalla ISS alle 13:05 ora italiana per poi ammarare al largo della costa della Florida non prima delle 21:38 di lunedì 14 ottobre.

La missione Crew-8

Il team della missione Crew-8 è composto dagli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e dal cosmonauta russo Alexander Grebenkin dell’agenzia spaziale Roscosmos. Il gruppo era partito dalla Terra il 3 marzo a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX e aveva raggiunto la ISS 2 giorni dopo.

L’uragano Milton

Il rientro, originariamente previsto per il 7 ottobre, è stato posticipato a causa del passaggio dell’uragano Milton. La violenta tempesta ha causato forti mareggiate nella zona prevista per l’ammaraggio, costringendo NASA e SpaceX a posticipare il rientro successivamente al passaggio dell’uragano, al miglioramento delle condizioni meteo.

Crew-8 rappresenta l’8ª missione operativa di lunga durata che SpaceX ha svolto per la NASA sulla ISS, un programma che prosegue con l’arrivo della missione successiva, Crew-9, già in orbita dal 29 settembre.

Milton non ha avuto ripercussioni solo sul rientro di Crew-8. Anche il lancio della missione da 5 miliardi di dollari della NASA, Europa Clipper, è stato ritardato per colpa della tempesta. Previsto inizialmente per il 10 ottobre, il lancio è stato posticipato al 14 ottobre. La missione Europa Clipper, destinata a studiare la luna di Giove, partirà a bordo di un razzo Falcon Heavy dal Kennedy Space Center della NASA sulla costa atlantica della Florida.

