Roma apre le porte alla cultura: musei civici e siti archeologici gratuiti la prima domenica di ottobre

Domenica 6 ottobre sarà una giornata speciale per gli amanti della cultura e dell’arte a Roma. In occasione della prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi musei e siti archeologici della capitale, un’iniziativa che si rinnova grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Tra le meraviglie accessibili senza costo d’ingresso ci sono il Parco Archeologico del Celio, aperto dalle 7 alle 20, con il Museo della Forma Urbis visitabile dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), l’Area Sacra di Largo Argentina dalle 9:30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), l’area archeologica del Circo Massimo e la Villa di Massenzio, che rimarranno accessibili agli stessi orari. I visitatori potranno inoltre esplorare i Fori Imperiali, con accesso dalla Colonna Traiana dalle 9 alle 18:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

L’elenco dei musei civici include i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma e il Museo di Roma in Trastevere, oltre alla Galleria d’Arte Moderna, ai Mercati di Traiano e molti altri. L’ingresso sarà libero sia per le collezioni permanenti sia per le mostre temporanee, come “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini“, che offre una panoramica sull’uso dei marmi colorati dall’antichità fino al XX secolo.

Al Museo di Roma, i visitatori potranno immergersi nell’esposizione “Laudato Sie! Natura e scienza. L’eredità culturale di frate Francesco“, che celebra l’ottavo centenario del Cantico di frate Sole attraverso un percorso multimediale di 93 opere rare provenienti dalla Biblioteca comunale di Assisi. Un’altra mostra da non perdere è “L’incanto della Bellezza“, che mette in luce due tele recentemente restaurate di Sebastiano Ricci.

Il Museo di Roma in Trastevere ospita tre mostre imperdibili: “Dino Ignani. 80’s Dark Rome“, dedicata alla scena dark della Roma anni Ottanta, “Premio IILA Photo Identità“, che celebra i fotografi latinoamericani under 40, e “Determined women“, la prima retrospettiva italiana dell’artista camerunense Angèle Etoundi Essamba.

Anche la Galleria d’Arte Moderna offrirà accesso gratuito alla mostra “Estetica della deformazione. Protagonisti dell’Espressionismo Italiano“, che presenta opere espressioniste italiane tra gli anni Trenta e Cinquanta, provenienti dalla collezione Iannaccone. Inoltre, i visitatori potranno ammirare il progetto site-specific “À jour. Laura VdB Facchini“, un omaggio alle monache che un tempo abitavano lo spazio.

A Villa Torlonia, il Casino dei Principi ospita la mostra “Artiste a Roma. Percorsi tra Secessione, Futurismo e Ritorno all’Ordine“, che raccoglie quasi 100 opere di artiste attive nella prima metà del Novecento. Tra i nomi più noti presenti figurano Evangelina Alciati, Teresa Berring, Benedetta Cappa Marinetti e Marisa Mori.

Anche i musei che sono regolarmente a ingresso libero, come il Museo Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti e il Museo Pietro Canonica, accoglieranno i visitatori domenica. Al Museo Napoleonico sarà possibile visitare la mostra “Giuseppe Primoli e il fascino dell’Oriente“, dedicata all’interesse del conte Primoli per l’arte asiatica, con in mostra un ventaglio dipinto da Giuseppe De Nittis e 14 kakemono giapponesi.

Tuttavia, alcune esposizioni faranno eccezione alla gratuità, tra cui “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’Antica Roma” al Museo dell’Ara Pacis, accessibile con tariffa ordinaria ridotta per i possessori della MIC Card.

Questa domenica rappresenta dunque un’occasione imperdibile per scoprire, o riscoprire, i tesori storici e artistici di Roma, immergendosi in un ricco panorama culturale che attraversa secoli di storia e arte.

