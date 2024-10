Russia contro Google, multa che supera la cifra del Pil mondiale: ecco perchè

MeteoWeb

Un tribunale russo ha emesso una sanzione senza precedenti contro il gigante tecnologico Google, stabilendo una multa di ben 2,5 decilioni di dollari per la rimozione di alcuni canali televisivi russi dalla piattaforma YouTube. La cifra astronomica ha superato ogni record e ha suscitato attenzione e perplessità internazionali, visto che rappresenta oltre 23 milioni di volte il Prodotto Interno Lordo (Pil) mondiale, stimato intorno ai 110.000 miliardi di dollari. Con questa decisione, il governo russo sembra lanciare un chiaro messaggio politico, sfruttando la controversia con Google come simbolo della crescente indipendenza della Russia dal controllo economico e mediatico occidentale.

Questa mossa senza precedenti rappresenta uno dei più recenti episodi nella tensione tra le big tech americane e la Federazione Russa, un conflitto in cui le aziende statunitensi, come Alphabet Inc. (la holding di Google), sono sempre più osteggiate. Da tempo Google e altre multinazionali sono nel mirino del Cremlino, che accusa tali aziende di violare la sovranità informativa della Russia. La piattaforma YouTube, come molte altre controllate dal colosso Alphabet, è sottoposta alle normative americane, il che implica l’adeguamento alle sanzioni statunitensi, spesso in contrasto con le leggi russe. La rimozione del canale Tsargrad TV nel 2020, appartenente all’oligarca russo Konstantin Malofeev, ha scatenato una controversia legale durata quattro anni, culminata nella sentenza attuale.

Cronologia della causa: il caso Tsargrad TV e la risposta della Russia

Il 2020 ha segnato l’inizio di uno scontro che va ben oltre il piano legale, mettendo in discussione le dinamiche geopolitiche e i rapporti di potere. La disputa tra Google e il governo russo è iniziata quando la piattaforma ha eliminato Tsargrad TV da YouTube, accusandola di promuovere contenuti estremisti. La decisione era motivata dal rispetto delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti contro individui e aziende legate al Cremlino, tra cui Malofeev, noto sostenitore della politica ultranazionalista russa.

Questa rimozione ha suscitato la reazione immediata delle autorità russe, che hanno visto in essa non solo un atto di censura ma un’aggressione al diritto russo di disporre liberamente dei propri media. L’oligarca, avvalendosi del supporto legale dell’avvocato Ivan Morozov, ha avviato una causa contro Google, sostenendo che la decisione era una violazione diretta dei diritti costituzionali russi. Il tribunale ha avallato la tesi di Morozov, che ha affermato che la piattaforma stava agendo in un’ottica politica e non commerciale, scegliendo di favorire le politiche statunitensi in barba alle normative locali. “Non esiste al mondo una somma simile“, ha dichiarato Morozov, commentando la sentenza.

La cifra della multa: un’analisi scientifica e finanziaria

La cifra stabilita dal tribunale russo, 2,5 decilioni di dollari (un numero con 33 zeri), sembra quasi fantascientifica, eppure rappresenta un’azione di rottura simbolica. Per contestualizzare, il Prodotto Interno Lordo mondiale, una misura della produzione economica globale, è stimato intorno ai 110.000 miliardi di dollari: questo significa che la sanzione supera di oltre 23 milioni di volte l’intero valore della produzione mondiale. Alphabet, la holding di Google, detiene una capitalizzazione di mercato che oscilla intorno ai 2.000 miliardi di dollari e ha un utile netto trimestrale di circa 80 miliardi di dollari, dati che rendono evidente l’infattibilità del pagamento di una simile sanzione.

Secondo studi economici e analisi dei flussi di capitale mondiale, tale cifra non trova alcun riscontro nella realtà economica. Sebbene sia tecnicamente possibile per un’autorità giuridica stabilire una sanzione di qualsiasi entità, la sua effettiva riscossione è teoricamente irrealizzabile. Questo particolare caso mette in luce il limite stesso delle sanzioni come strumento giuridico internazionale, poiché, senza possibilità di esecuzione pratica, si traduce in un atto politico.

Un’arma geopolitica mascherata da sentenza

Secondo Roman Yankovsky, esperto dell’Istituto di Istruzione Superiore HSE, l’intento della sanzione non è quello di ottenere una somma reale ma di inviare un messaggio forte e chiaro: “Si tratta di un atto simbolico, una dimostrazione di potere“, ha affermato. La sanzione, infatti, agisce come strumento di pressione contro le big tech e costituisce un esempio per le altre multinazionali, che potrebbero temere ritorsioni analoghe. Di fatto, il Cremlino, sanzionando Google per una cifra impossibile da pagare, suggerisce che l’ingerenza delle multinazionali straniere nei contenuti informativi russi non verrà tollerata.

Il ministero della Giustizia russo ha più volte ribadito l’importanza di proteggere i media locali da quelli che considera attacchi o manipolazioni straniere. La decisione del tribunale di Mosca si inserisce, quindi, in una lunga serie di provvedimenti che hanno lo scopo di limitare la presenza e il potere delle aziende occidentali in Russia, specialmente nel settore informativo, dove la propaganda e la narrativa patriottica hanno un ruolo cruciale.

Le implicazioni per Alphabet e l’ecosistema tecnologico globale

Alphabet, come altre multinazionali del settore tecnologico, si trova ora davanti a un bivio. Da un lato, può cercare di attenersi alle normative russe per evitare sanzioni future; dall’altro, potrebbe essere costretta a limitare o sospendere le proprie attività in Russia, riducendo la propria influenza sul pubblico russo. Per la prima volta nella storia recente, una nazione ha sfidato così apertamente il predominio delle big tech, utilizzando la giurisdizione interna per mettere sotto scacco un colosso della tecnologia globale.

Questo episodio, secondo molti analisti, potrebbe avere ripercussioni significative anche in altri contesti internazionali. Il crescente nazionalismo economico e l’inasprimento delle tensioni tra Russia e Stati Uniti stanno portando altre nazioni a valutare normative più restrittive per proteggere i propri interessi nazionali. La stessa Cina, ad esempio, ha già avviato un processo di limitazione delle attività delle big tech straniere, mentre l’Unione Europea sta implementando un quadro legislativo più rigoroso per garantire la sovranità digitale. La decisione russa, benché estrema, potrebbe dunque costituire un precedente per altre nazioni.

Il ruolo delle big tech nel mondo multipolare

Il contesto multipolare e globalizzato in cui operano le big tech è soggetto a un cambiamento epocale. Negli ultimi decenni, aziende come Google, Amazon, Facebook e Microsoft hanno dominato il mercato globale, plasmando gran parte del nostro accesso alle informazioni e ai servizi digitali. Ma la crescente regolamentazione, unita all’aumento delle sanzioni, sta portando a un sistema più frammentato, dove le singole nazioni cercano di riaffermare la propria autonomia.

Le multinazionali si trovano ora costrette a confrontarsi con le particolarità dei diversi sistemi normativi nazionali, e Google, in particolare, deve affrontare difficili sfide in Russia, Cina e persino nell’Unione Europea, dove la protezione dei dati e la gestione dei contenuti digitali sono già sotto la lente del regolatore. Il caso russo porta alla luce la necessità per le aziende tecnologiche di rivedere la propria strategia globale, passando da un modello standardizzato a uno che tenga conto delle specificità locali.

Un conflitto che riflette un cambiamento sistemico

La multa imposta a Google è molto più di un semplice provvedimento legale. Rappresenta un cambiamento nella dinamica del potere economico e tecnologico globale, suggerendo che il dominio delle big tech non è più incontestabile. L’ascesa di politiche nazionalistiche e la crescente frammentazione dei mercati globali stanno trasformando l’ambiente in cui operano le grandi multinazionali. Google e altre aziende simili devono ora fare i conti con governi determinati a imporre la propria volontà, anche attraverso misure estreme come la sanzione di 2,5 decilioni di dollari.

