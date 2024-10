“Salviamo le balene”: disinformazione e movimento anti-eolico negli Stati Uniti

MeteoWeb

Negli Stati Uniti, il movimento anti-energia eolica sta acquisendo forza sotto il pretesto di voler proteggere le balene. Questa coalizione si oppone all’espansione dei progetti di energia sostenibile lungo la costa orientale, sfruttando gli spiaggiamenti di cetacei per sensibilizzare l’opinione pubblica. Dal Maine al New Jersey, le immagini di balene arenate attirano un gran numero di curiosi, alimentando discussioni e polemiche sulle presunte responsabilità delle turbine eoliche.

“Quando vado in missione di salvataggio, le persone mi chiedono quasi subito se è a causa delle turbine eoliche”, ha affermato Lauren Brandkamp, team leader dell’organizzazione no-profit Whale and Dolphin Conservation in Massachusetts, durante un’intervista con l’AFP. Questa preoccupazione è alimentata soprattutto dai gruppi contro le turbine eoliche che popolano i social network, in particolare su piattaforme come Facebook, dove vengono diffuse immagini di mammiferi marini spiaggiati accompagnate da appelli per “salvare le balene” e “preservare la costa orientale”. In alcuni Stati, tali gruppi hanno addirittura avviato azioni legali contro i progetti di energia eolica.

Negli ultimi anni, l’aumento degli spiaggiamenti di specie protette come la balena destra dell’Atlantico settentrionale ha acuito il dibattito. Tuttavia, non ci sono prove scientifiche che colleghino questi eventi ai progetti eolici. Al contrario, studi attribuiscono le morti ad attacchi da parte di imbarcazioni o malattie infettive. “Sono lieta di vedere tutta questa attenzione per la protezione delle balene, ma è un po’ fuori luogo”, ha dichiarato Brandkamp. Durante le sue operazioni di salvataggio, le persone sono generalmente aperte ai messaggi educativi sulla biodiversità, ma il discorso cambia radicalmente sui social media, dove “il tono è più ostile, più scettico”.

Un’ipotesi avanzata dai critici riguarda il rumore generato durante lo sviluppo delle piattaforme offshore, che interferirebbe con il sonar delle balene, disorientandole e portandole alla morte. Tuttavia, i team scientifici che studiano l’interazione tra le attività eoliche e la vita marina non hanno rilevato alcuna connessione tra le turbine e le morti di cetacei. Lo scienziato Douglas Nowacek, coinvolto in un progetto di ricerca del Governo degli Stati Uniti sull’impatto delle turbine sugli animali marini, ha dichiarato all’AFP di non aver mai osservato alcun “cambiamento di comportamento” o segni di pericolo nelle balene che nuotano vicino ai parchi eolici. “Non abbiamo prove scientifiche che indichino che le turbine eoliche offshore siano responsabili di alcuna morte” di animali, ha affermato Nowacek, aggiungendo che “nulla si avvicina alle morti associate alle attività petrolifere”. Ha anche spiegato che l’esplorazione di petrolio e gas offshore richiede una tecnica che genera un rumore quasi 10.000 volte superiore a quello dell’energia eolica.

Nel New Jersey, considerato uno dei bastioni del movimento anti-eolico, Jenna Reynolds, direttrice dell’associazione Save Coastal Wildlife, ha dichiarato di essere “né a favore né contro” i progetti energetici eolici. Tuttavia, sottolinea che non esistono prove concrete a supporto delle teorie dei cospirazionisti. Inoltre, ha notato che, contrariamente agli Stati Uniti, in Europa l’energia eolica offshore non ha suscitato critiche particolari. La signora Reynolds ha anche osservato i cambiamenti nella sua regione costiera, con un aumento del traffico navale e con i grandi mammiferi marini che si avvicinano pericolosamente alle spiagge.

Come Brandkamp, Reynolds punta il dito contro il riscaldamento globale e le acque più calde, che stanno spingendo alcune specie, come le balene, a migrare più a nord, aumentando il rischio di collisioni con le imbarcazioni, soprattutto in aree portuali come New York e Boston. “Stiamo assistendo alla migrazione di lamantini dalla Florida”, ha affermato Reynolds, aggiungendo di essere “molto preoccupata per l’immenso impatto del riscaldamento globale sulla vita marina”. Sebbene riconosca che l’energia eolica possa avere un impatto, dichiara: “Preferisco avere un parco eolico che un pozzo di petrolio nei nostri oceani”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.