San Vigilio di Marebbe: un’incantevole destinazione per l’autunno e l’inverno

MeteoWeb

San Vigilio di Marebbe è un’incantevole località alpina situata nella Val di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti, è una meta ideale per chi desidera trascorrere vacanze autunnali e invernali all’insegna della natura, del relax e della tradizione. Situato nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies (è proprio a San Vigilio che si trova il Centro Visite del parco), questo pittoresco paese offre un’ampia gamma di attività per ogni stagione, mantenendo intatto il fascino di un autentico borgo alpino.

Il vostro soggiorno nella Val di Marebbe

Per la vostra vacanza autunnale o invernale in questa parte del territorio dolomitico (la Val di Marebbe è una laterale della Val Badia), potreste prendere in considerazione questo ottimo hotel a San Vigilio di Marebbe, l’Excelsior Dolomites Life Resort, da anni gestito dalla famiglia Call. L’Excelsior è un hotel 4 stelle che mette a disposizione una Sky SPA con un’infinity pool panoramica riscaldata a 33 °C, una sala relax lounge outdoor con caminetto, una sauna panoramica, una cabina a raggi infrarossi, una terrazza, una sala relax panoramica indoor ecc. Le camere e le suite sono confortevoli, ampie e luminose e la cucina è gestita dagli chef Karol e Reni.

Autunno a San Vigilio: colori e tranquillità

Durante l’autunno, l’incantevole San Vigilio si trasforma in un’oasi di pace, perfetta per chi desidera immergersi nella natura e godere della quiete montana. I boschi circostanti si tingono di colori caldi, offrendo uno spettacolo naturale che attira gli appassionati di escursionismo e fotografia. I numerosi sentieri escursionistici permettono di esplorare l’area circostante, con percorsi immersi nella natura. Le escursioni autunnali a San Vigilio sono un’occasione per scoprire anche i segreti del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, ricco di biodiversità e paesaggi mozzafiato.

Inverno a San Vigilio: sport e tradizioni

Con l’arrivo dell’inverno, San Vigilio di Marebbe diventa una destinazione molto apprezzata dagli amanti degli sport invernali. Il paese fa parte del comprensorio sciistico Plan de Corones, uno dei più moderni e attrezzati dell’Alto Adige, con circa 120 chilometri di piste per sciatori di ogni livello; la stagione sciistica inizia il 30 novembre 2024 e terminerà il 21 aprile 2025.

La località è ideale anche per gli appassionati di snowboard e sci di fondo, che possono trovare percorsi dedicati immersi in un paesaggio innevato e incontaminato.

Oltre allo sci, San Vigilio offre attività invernali come ciaspolate e slittino, perfette per famiglie e gruppi di amici. Le ciaspolate sono particolarmente apprezzate da chi cerca un’esperienza più tranquilla e a contatto diretto con la natura, con itinerari che attraversano boschi innevati e conducono a rifugi tradizionali (bellissimo è il sentiero circolare al Passo delle Erbe), dove è possibile gustare piatti tipici altoatesini.

Tradizione e cultura ladina

San Vigilio di Marebbe non è solo una meta per gli amanti della natura e dello sport, ma anche un luogo ricco di tradizione. La cultura ladina è profondamente radicata nel territorio e visitando il paese è possibile scoprire usanze e costumi che risalgono a secoli fa. Durante l’inverno, il paese ospita eventi e manifestazioni che celebrano queste antiche tradizioni, come i mercatini di Natale e le feste folkloristiche.

Insomma, San Vigilio di Marebbe è una destinazione che sa come combinare natura, sport e tradizione in ogni stagione. Che si tratti di una passeggiata autunnale tra i boschi colorati o di una discesa sugli sci in inverno, questo piccolo borgo delle Dolomiti offre esperienze autentiche e un legame profondo con la cultura locale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.