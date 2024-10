Saturno dietro la Luna: lo scatto destinato a diventare il simbolo del 2024

MeteoWeb

L’astrofotografo Andrew McCarthy, celebre a livello internazionale per le sue spettacolari immagini del cielo notturno, potrebbe aver realizzato uno degli scatti più straordinari del 2024. McCarthy, seguito da migliaia di appassionati sui social, ha recentemente immortalato un raro fenomeno astronomico: Saturno che emerge da dietro la Luna. L’immagine è stata catturata pochi giorni fa dalla sommità del vulcano Mauna Kea, nelle Hawaii, una delle località più adatte per l’osservazione del cielo grazie alla sua elevata altitudine e alle eccellenti condizioni atmosferiche.

Il risultato di questo scatto è davvero suggestivo. Saturno, con i suoi iconici anelli, si staglia sullo sfondo della Luna in un incontro celeste che lascia senza fiato. La nitidezza e il dettaglio ottenuti da McCarthy sono il frutto di una combinazione di fattori: la scelta del luogo ideale, le perfette condizioni di visibilità e la sua grande abilità tecnica. Questo raro allineamento tra la Luna e Saturno ha offerto una visione spettacolare, in cui i due corpi celesti sembrano quasi fondersi in un’unica immagine.

Lo scatto ha già attirato l’attenzione di numerosi appassionati di astronomia e fotografia, che lo hanno definito uno dei più impressionanti dell’anno. Potrebbe addirittura candidarsi come una delle immagini astronomiche più significative del 2024. Le particolari condizioni che hanno permesso di immortalare questo evento, unito al talento di McCarthy, rendono la foto un potenziale candidato per premi e riconoscimenti nel mondo della fotografia astronomica.

Gli scatti di McCarthy, che già in passato hanno catturato l’immaginazione del pubblico, si distinguono per la capacità di mostrare il cielo con una precisione e una bellezza che non è sempre facile ottenere. Questo nuovo lavoro potrebbe rappresentare una delle sue opere più memorabili, rafforzando la sua posizione come uno dei migliori astrofotografi contemporanei.

