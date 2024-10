Sbarca allo IAC Lunar City, la prima piattaforma Metaverso dedicata all’esplorazione spaziale | FOTO

MeteoWeb

Lunar City, la prima piattaforma Metaverso dedicata allo spazio si presenta alla comunità scientifica a Milano, all’interno dell’International Astronautical Congress 2024 (IAC), la Fiera più importante al mondo dedicata a tutti gli operatori scrittrici e economici in abito spaziale. Per la piattaforma Metaverso Lunar City, la prima piattaforma Edu-Entertainment dedicata interamente allo Spazio, essere presente allo IAC rappresenta un traguardo significativo nel suo percorso di crescita e un motivo di grande orgoglio. È un’opportunità per dialogare con i principali attori del settore spaziale, e i visitatori avranno la possibilità di esplorare, tramite una sessione dimostrativa, un’anteprima del nostro futuro. Sarà possibile vivere l’esperienza di andare nello Spazio, dove realtà virtuale e realtà aumentata si fondono, riproducendo scenari reali. La piattaforma si sviluppa in diverse direzioni, offrendo funzioni didattiche, educative, ricerca scientifica e tecnologica oltre a esperienze di intrattenimento, grazie alla collaborazione con importanti realtà della space economy come Thales Alenia Space e ALTEC, aziende leader a livello mondiale nel settore spaziale, e con società all’avanguardia per la VR e AI come Vection Technologies.

Lunar City è stata progettata per essere un luogo di interazione con ambienti spaziali reali, come la Stazione Spaziale Internazionale, e permetterà di interagire con lo spazio in modo immersivo e coinvolgente.

