Lo sciacallaggio dei no-vax: quando la morte diventa propaganda

Negli ultimi anni, assistiamo a un fenomeno doloroso e preoccupante: la morte di una persona viene frequentemente strumentalizzata per diffondere teorie infondate e per polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico. Questa tendenza si manifesta in modo evidente con le reazioni di alcuni gruppi anti-vaccinisti, che spesso collegano qualsiasi decesso, specialmente improvviso, alla vaccinazione contro il COVID-19. È una narrativa che sembra ignorare il fatto che, ben prima dei vaccini, eventi tragici come infarti e altre morti naturali si sono sempre verificati.

La strumentalizzazione di episodi di lutto personale per sostenere opinioni o teorie non dimostrate non solo è eticamente discutibile, ma si allontana anche da un approccio basato su prove e razionalità. Quando la perdita di una persona viene trasformata in un argomento di dibattito, spesso si dimentica l’impatto emotivo su familiari e amici. Questo comportamento solleva importanti questioni sul rispetto della privacy e della dignità umana, particolarmente in momenti così delicati.

Più in generale, questa situazione riflette un problema sociale radicato: la crescente sfiducia nelle istituzioni e nella scienza. La pandemia ha messo in evidenza non solo la vulnerabilità sanitaria, ma anche la fragilità della fiducia pubblica verso fonti autorevoli di informazione. Molte persone, deluse o disorientate, sono più propense a seguire narrazioni alternative, anche quando queste si basano su teorie non supportate da prove scientifiche. Tuttavia, diffondere informazioni senza fondamento durante una crisi sanitaria ostacola i tentativi di creare un dialogo informato e costruttivo, aumentando il divario tra posizioni opposte e rendendo più difficile un confronto sereno e basato sui fatti.

Il rispetto per chi è scomparso e per chi ne soffre la perdita dovrebbe venire prima di ogni battaglia ideologica. È essenziale lavorare per recuperare un confronto civile e costruttivo, orientato a informare e chiarire, piuttosto che dividere. Riconoscere il valore della vita e del rispetto verso il dolore altrui è un passo fondamentale verso una società più unita e capace di affrontare sfide complesse con responsabilità e umanità.

