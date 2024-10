Scoperta shock: Prototaxites, i funghi giganti che dominavano la Terra 400 milioni di anni fa

MeteoWeb

Circa 400 milioni di anni fa, durante i periodi Siluriano e Devoniano, la Terra era un mondo completamente diverso da quello che conosciamo oggi. Prima che gli alberi iniziassero a dominare i paesaggi terrestri, l’ambiente era caratterizzato da una flora primitiva e da creature che apparirebbero aliene agli occhi moderni. Tra questi antichi organismi, un ruolo di rilievo era occupato dai Prototaxites, strutture colossali che si ergevano come le più imponenti forme di vita sulla Terra. Scoperti per la prima volta nel 1859 da un paleontologo canadese, i Prototaxites rappresentano una delle scoperte più sconcertanti per la paleontologia.

Con un’altezza che poteva raggiungere gli 8 metri e un diametro di circa 1 metro, questi organismi sono stati oggetto di dibattito per decenni, poiché la loro natura rimaneva un mistero. Solo nel 2007, un’analisi innovativa ha fornito prove definitive a sostegno dell’ipotesi che i Prototaxites fossero in realtà funghi giganti, piuttosto che piante o alghe giganti, come inizialmente suggerito.

La scoperta è stata confermata attraverso l’analisi dei rapporti isotopici del carbonio. Mentre le piante assorbono il carbonio dall’anidride carbonica presente nell’atmosfera, i funghi ottengono il carbonio dalla decomposizione della materia organica. I Prototaxites presentavano una vasta gamma di rapporti isotopici, una caratteristica tipica dei funghi. Inoltre, i fossili mostrano una struttura interna composta da filamenti intrecciati, ulteriori prove della loro natura fungina.

Questi enormi funghi erano diffusi in diverse parti del mondo, come dimostrano i loro fossili rinvenuti in varie regioni. La loro dimensione straordinaria, in un’epoca in cui le piante terrestri erano ancora di piccole dimensioni e relativamente semplici, li rendeva le strutture dominanti del paesaggio. È possibile che la loro grande altezza fosse funzionale alla dispersione delle spore su grandi distanze, garantendo così la diffusione della specie.

La scoperta dei Prototaxites ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’evoluzione della vita sulla Terra, mostrando che prima della comparsa degli alberi, il regno dei funghi aveva già lasciato un segno indelebile nella storia del nostro pianeta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.