Settimana Nazionale della Protezione Civile: Open Day al Dipartimento

MeteoWeb

Domenica 6 ottobre, il Dipartimento apre le porte in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Nel corso della giornata i visitatori avranno la possibilità di scoprire da vicino le sale dove si monitora quotidianamente il nostro territorio e dove si gestisce e coordina la risposta operativa in caso di emergenza.

Saranno proprio gli esperti e gli operatori che quotidianamente assicurano il monitoraggio sismico, vulcanico e meteo-idro e che garantiscono la tempestiva attivazione del sistema in caso di criticità ad accompagnare i visitatori nel corso dell’Open Day.

Per dare una panoramica completa delle attività che svolge il Dipartimento durante l’Open Day si parlerà non solo di risposta all’emergenza ma anche di prevenzione grazie al punto informativo Io Non Rischio-Buone pratiche di protezione civile allestito per l’occasione all’interno della sede.

Sul sito www.protezionecivile.gov.it è possibile prenotare il turno di visita della sede di Via Vitorchiano, 2 a Roma e avere maggiori informazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.